Washington respecte la relation bilatérale entre Séoul et Pékin

Photo : YONHAP News

« Les Etats-Unis respectent la relation entre la Corée du Sud et la Chine qui sont réellement des pays voisins », a déclaré le porte-parole du département de la Défense américain, lors d’un briefing tenu hier. Il a d'ailleurs précisé que Washington ne poussait aucun pays à choisir entre les USA et l’empire du Milieu.Selon John Kirby, les Etats-Unis n’ont pas l’intention d’intimider un quelconque pays lors de son approche dans la région indopacifique, alors que la Chine a tendance à utiliser la force afin de prôner sa politique. Kirby a ainsi fait part de sa préoccupation quant à l’ambition de Pékin qui va souvent à l’encontre de la sécurité de son pays et de celle de ses alliés.La voix du Pentagone a ensuite souligné que la récente discussion entre les ministres de la Défense sud-coréen et américain à Séoul portait principalement sur la menace de la Corée du Nord sur la sécurité de la péninsule. Et d’ajouter que le but était de réaffirmer les engagements pris entre les deux alliés en vue du renforcement de leur coopération et de la dénucléarisation de cette région.Pour rappel, Lloyd Austin a participé à la réunion consultative sud-coréano-américaine sur la sécurité (SCM) qui s’est déroulée, le 2 décembre dernier, à Séoul. Le très sensible dossier de Taïwan, qui soulève régulièrement l'ire des autorités chinoises, a été mentionné, pour la première fois dans la déclaration commune adoptée à l’issue de cette entrevue.