La balance courante excédentaire pour le 18e mois d’affilée

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a affiché, en octobre aussi, un excédent de ses transactions courantes, et ce pour le 18e mois consécutif.A en croire les premières estimations de la Banque de Corée (BOK), dévoilées aujourd’hui, ce surplus a atteint 6,9 milliards de dollars, soit une baisse de 4,6 milliards de dollars en un an. Un recul qui s’explique notamment par celui de l’excédent commercial. Les importations ont connu une progression plus élevée que les exportations, avec 38 % et 20 % respectivement, par rapport à l’année dernière.En ce qui concerne la balance des services, elle est redevenue excédentaire pour la première fois en 12 mois, dopée par la hausse du SCFI, une mesure du niveau des frais de transport maritime, ainsi que de l’indice dit TAC, les tarifs de fret aérien sur l’axe Hongkong-Etats-Unis. Ces derniers ont bondi de 212 % et de 64 % respectivement en glissement annuel. Ce qui a permis au pays du Matin clair d’enregistrer des revenus des transports à hauteur de 4,7 milliards de dollars en octobre dernier.Concernant les profits primaires, c’est-à-dire ceux obtenus par les sud-Coréens hors des frontières et de ceux encaissés par les étrangers dans le pays est, ils sont, eux aussi, restés excédentaires de 670 millions de dollars. Néanmoins, son montant a diminué de 1,8 milliard de dollars en un an. La raison : les dividendes des entités à l’étranger des groupes d’affaires sud-coréens sont redevenus déficitaires.Enfin s’agissant des investissements directs des sud-Coréens hors de leur sol, ils ont grimpé de 7,7 milliards de dollars, et les placements de capitaux étrangers au pays du Matin clair, de 3 milliards de dollars.