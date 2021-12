Bond historique des exportations en 2021, la création d’emplois n’est pas à la hauteur des espérances

Photo : YONHAP News

Les exportations, moteur traditionnel de l’économie sud-coréenne, devront, cette année, afficher un nouveau record historique, en dépit de la crise sanitaire du COVID-19. Samsung Electronics est le fer de lance de cette hausse.Les expéditions annuelles de ce fleuron du premier conglomérat du pays avaient franchi le cap des 100 millions de dollars pour la première fois en 1979. Cette année, elles sont déjà supérieures aux 110 milliards de dollars.Un haut responsable de la société de courtage, KB, explique cette embellie par les meilleures ventes de semi-conducteurs, de smartphones et d’appareils électroménagers en dépit de la pénurie mondiale de ces composants.Cette année, le pays du Matin clair table sur plus de 640 milliards de dollars d’exportations et le volume de son commerce extérieur devrait dépasser la barre de 1 250 milliards de dollars. Des chiffres jamais atteints.Les ventes, hors des frontières, des 15 produits phares connaissent une progression à deux chiffres. A ce rythme, la Corée du Sud pourrait devenir, en 2024, le 6e pays au monde à exporter ses produits, pour plus de 700 milliards de dollars.Seule ombre au tableau, les exportations ne génèrent pas autant d’emplois. Seuls 6,9 postes sont créés pour un investissement d’un milliard de wons. Explication à cela : le recul de la demande en main-d’œuvre locale dans le sillage de l’augmentation de la productivité grâce à la division du travail international et à l’innovation technologique. En outre, la part des exportations des produits de filières de pointe, relativement peu créatrices d’emploi, s’accroît.Un responsable de la FKI, la Fédération des patrons des principaux groupes, recommande de réfléchir désormais aux mesures de soutien pour les secteurs qui voient leurs exportations diminuer depuis dix ans, bien qu’ils continuent à créer de nombreux emplois. Les secteurs de l’industrie automobile et agroalimentaire sont principalement concernés.