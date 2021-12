Photo : YONHAP News

Le Premier ministre indien et le président russe se sont retrouvés hier à New Delhi. A l’issue de leur sommet, Narendra Modi et Vladimir Poutine ont annoncé une déclaration conjointe de 99 points, un d’entre eux portant sur la paix dans la péninsule coréenne.Les deux dirigeants y appellent toutes les parties concernées à faire des efforts pour dénucléariser la région, voire y instaurer un climat serein et une stabilité solide. Et de souligner la nécessité de poursuivre le dialogue afin d’atteindre cet objectif.Des propos déjà tenus, par le chef du gouvernement indien et le locataire du Kremlin, lors de leur entrevue de 2019.