COVID-19 : trois premiers cas de variant Omicron à Séoul

Photo : YONHAP News

Trois cas de variant Omicron du coronavirus ont été identifiés à Séoul, les premiers dans la capitale. Il s’agit d’étudiants étrangers en Corée du Sud. Ils s’étaient tous rendus à l’église d’Incheon, dont le pasteur et son épouse ont été diagnostiqués positifs à la même souche la semaine dernière, pour la première fois dans le pays. Ils étaient rentrés le 24 novembre dernier après un séjour au Nigeria.Les universités dans lesquelles sont scolarisés les trois nouveaux patients ont aussitôt appliqué des mesures de restriction : mise en place de cours à distance, fermeture partielle des bibliothèques fréquentées par les contaminés ou encore la recommandation auprès des colocataires de leur résidence universitaire de se faire dépister, entre autres. Le pays comptabilise désormais un total de 36 cas d’Omicron.Le nombre de malades victimes de formes graves est porté à 774. C’est du jamais-vu depuis l’apparition de l’épidémie. Et ces dernières 24 heures, 64 décès supplémentaires ont été recensés.Et avec en moyenne 5 012 nouvelles infections sur les sept derniers jours, le bilan hebdomadaire a pour la première fois dépassé la barre des 5 000. Il est possible que le nombre de contaminations de demain soit supérieur à 6 000.