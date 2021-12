COVID-19 : Moon Jae-in tente d’apaiser la colère des détracteurs des nouvelles mesures de prévention

Photo : YONHAP News

Le président de la République a exhorté aujourd’hui ses concitoyens à faire preuve de compréhension, à l’égard des mesures sanitaires extraordinaires mises en place depuis hier, en vue d’endiguer la propagation du coronavirus, en particulier de son nouveau variant Omicron.Moon Jae-in a lancé cet appel en conseil des ministres, demandant en même temps aux sud-Coréens d’apporter leur coopération aux nouvelles restrictions. Ses propos font suite à la colère notamment des autoentrepreneurs et des parents d’élèves, qui réagissent contre la jauge réduite pour les rassemblements privés et l’élargissement du passe sanitaire aux 12-18 ans, dès février prochain.Dans le même temps, le chef de l’Etat a ordonné aux ministères concernés de se pencher sur un nouveau plan de soutien financier afin de tenter d’apaiser le mécontentement des petits commerces.Le locataire de la Maison bleue a aussi évoqué la nécessité de l’inoculation du vaccin, qui selon lui, est le sésame le plus efficace pour contenir l’épidémie. Et de souligner que les quatre prochaines semaines seront cruciales pour contrer la propagation du virus et lancer, enfin, la deuxième étape de la transition vers une vie normale.