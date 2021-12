KDI : le variant Omicron accentue l’incertitude sur l’économie

Photo : YONHAP News

L'incertitude plane de nouveau sur l’économie nationale dans le sillage de la nouvelle souche Omicron du coronavirus. C’est du moins ce qu’estime le Korea Development Insitute (KDI).Dans le dernier numéro de sa publication mensuelle sur les conjonctures économiques, cet institut gouvernemental de recherche économique a analysé que le doute grandissait par crainte de la propagation du mutant. Avant la détection de ce dernier, il avait indiqué que la croissance poursuivait sa lente reprise.Le KDI avait également qualifié d’incertaine la conjoncture, en septembre et en octobre, avant de la qualifier le mois dernier de « début de redressement timide ».L’institut fait état, pour décembre, de l’augmentation des risques baissiers sous l’effet du durcissement des restrictions sanitaires et de l’instabilité des marchés financiers. Et d’ajouter que les chaînes d’approvisionnement mondiales restent toujours perturbées et que la demande extérieure s’est contractée, ce qui fragilise par conséquent la convalescence du secteur manufacturier.En chiffres, en octobre, le volume des produits écoulés de cette filière sur les marchés n’a progressé que légèrement. A contrario, leurs stocks ont plus que doublé sur un mois, passant de 3,4 % à 7,2 %.Dans le même temps, le KDI a évoqué l’impact du renforcement des consignes sanitaires sur la demande intérieure et extérieure. Il se veut, cependant, rassurant quant au secteur tertiaire qui pourrait voir la production, la consommation et la création d’emploi se redresser en douceur, au fur et à mesure de la vaccination anti-COVID et de l’assouplissement des mesures restrictives.