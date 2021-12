Photo : YONHAP News

La péninsule coréenne était baignée d’un soleil radieux, ce mardi, réchauffant légèrement la population. Seul Gangneung et les îlots Dodko n’ont pas eu cette chance où la pluie s’est invitée toute la journée. Les températures étaient de saison dans la matinée avec 0 °C à Daejon, 1°C à Daegu, et 2°C à Seoul et à Gwangju, entre autres.L’après-midi a vu le thermomètre franchir les 10°C sur l’ensemble du territoire. Il a ainsi fait 13°C sur une grande partie du pays, et légèrement plus chaud sur les côtes sud et sud-est. Le temps devrait être similaire pour la journée de demain, avant l’apparition d’un voile nuageux prévu jeudi.