Photo : YONHAP News

Le film sud-coréen « Parasite » a été sélectionné comme un des meilleurs scénarios du 21e siècle.Selon le site d’actualité spécialisé dans le cinéma, Indiewire, l’association Writers Guild of America (WGA) vient de dévoiler le classement des 101 plus grands scénarios parmi les films sortis après janvier 2001, dont la comédie noire de Bong Joon-ho figure au quatrième rang.Le long-métrage, coécrit par le réalisateur et le scénariste Han Jin-won, a déjà prouvé son excellence, décrochant le prix du meilleur scénario aux Oscars l’année dernière.La tête du palmarès a été occupée par « Get Out » de Jordan Peele. Ce film d’horreur américain sorti en salle en 2017 a remporté un succès retentissant en Corée du Sud, avec 2,1 millions d’entrées.