La Chambre basse américaine maintiendra ses GIs déployés en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Chambre des représentants des Etats-Unis a élaboré, hier, heure locale, un projet de loi d’autorisation de la défense nationale (NDAA), qui comporte le maintien de l’ampleur de ses militaires stationnés en Corée du Sud. Le Congrès américain a ainsi reconfirmé la décision récemment prise par le Pentagone.Le texte de la NDAA de 2022 mentionne le besoin de garder le même effectif des 28 500 GIs, dans le cadre du renforcement de l’alliance dans la région indopacifique face à la concurrence stratégique avec la Chine.Cette démarche correspond au Traité de défense mutuelle entre Séoul et Washington et soutient leur objectif commun d’installer la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne. La proposition de la loi devrait bientôt être votée avant d’être soumise au Sénat.Pour rappel, le département américain de la Défense a annoncé, le 29 novembre dernier, son nouveau redéploiement des forces à l’étranger. Un escadron d'hélicoptères d'attaque Apache et une division d'artillerie seront désormais stationnées en permanence dans la partie sud de la péninsule.