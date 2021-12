Guerre de Corée : 35 députés américains manifestent leur opposition à sa fin officielle

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, un groupe de 35 députés républicains ont envoyé à la Maison blanche et au département d’Etat, une lettre commune faisant état de leur opposition à la fin officielle de la guerre de Corée. Parmi les signataires, deux élues d’origine coréenne Young Kim et Michelle Park Steel, ainsi que Michael McCaul, siégeant à la commission des Affaires étrangères.Dans cette missive, ils ont évoqué la possibilité que la déclaration, visant à clore le conflit, mette en péril la sécurité dans la péninsule, au détriment d’y favoriser la paix. Et d’appeler à se concerter avec la Corée du Sud sur la dangerosité de cette stratégie.Les parlementaires ont aussi indiqué que, jusqu’à présent, le régime de Kim Jong-un n’y avait montré aucun intérêt, poursuivant ses tirs de missiles et son programme nucléaire. Et qu’il réclame, en plus, la levée partielle des sanctions internationales à son encontre avant de revenir à la table des négociations.Selon ces hommes politiques américains, la déclaration en question risque également de porter atteinte à la sécurité des GIs, présents au sud du 38e parallèle. Cette menace ouvrirait la voie au retrait des troupes, ce qui qui entraînerait un résultat désastreux et mettrait en danger la vie des Américains, des sud-Coréens et des Japonais.La lettre a été adressée au secrétaire d’Etat, Antony Blinken, à son représentant spécial pour la Corée du Nord, Sung Kim, et au conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan.