Inégalités mondiales : niveau alarmant de l’écart des richesses en Corée du Sud

Les sud-Coréens touchent un revenu, d’un niveau similaire des pays de l’Europe de l’Ouest, mais leurs inégalités de richesses sont préoccupantes. Ce constat provient de la deuxième édition du rapport sur les inégalités mondiales publié par le laboratoire World Inequality Lab.Selon le document, le revenu moyen des sud-Coréens s’élève à 33 000 euros en parité de pouvoir d’achat. Ce chiffre est calculé en se basant sur les prix et le taux de change de chaque pays. C’est un niveau plus élevé que le Royaume Uni, l’Espagne et l’Italie, mais plus faible que celui de la France et l’Allemagne.En 2021, les 10 % les plus riches de la Corée du Sud ont concentré 46,5 % de l’ensemble des revenus, à savoir 153 200 euros par tête. En revanche, les 50 % les moins aisés en ont représenté seulement 16 % avec 10 600 euros par habitant. Ils ont touché donc 14 fois moins que les citoyens les mieux lotis.Le rapport a expliqué l’aggravation des inégalités, par le fait que l’économie sud-coréenne, dépourvue du filet social, a connu une croissance fulgurante, en profitant de la levée des contraintes.Les disparités de la richesse sont encore plus graves. Les 10 % les plus aisés détenaient 58,5 % du patrimoine alors que 50 % des personnes en situation précaire ne possédaient que 5,6 %. La richesse moyenne par habitant du premier groupe était 52 fois plus élevée que celle du second, à savoir 1,05 millions d’euros et 20 200 euros.L’écart des revenus était plus faible en Europe de l’Ouest. Les pauvres gagnaient sept fois moins que les riches en France, neuf fois au Royaume Uni et dix fois en Allemagne.Les inégalités homme-femme persistent toujours. Les sud-Coréennes ont touché seulement 32,4 % des revenus en 2020