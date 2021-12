COVID-19 : 7 175 nouveaux cas en 24 heures, un record

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a battu un nouveau record d'infections au coronavirus détectées en 24 heures, avec 7 175 cas positifs signalés, soit 2 221 contaminations de plus que la veille.Le nombre de cas de variant Omicron et celui de patients victimes de formes graves a progressé de deux et de 66, respectivement, en une journée pour comptabiliser désormais 38 et 840. Et 63 décès supplémentaires ont également été recensés, portant à 4 020, le total cumulé de morts liés au COVID-19, et à 0,82 % le taux de létalité. Un peu plus de 17 000 personnes sont, actuellement, traitées à domicile.Face à cette situation inédite, le Premier ministre n’a pas caché que le manque de personnel soignant est patent. Lors d’une nouvelle réunion du centre de gestion de crise, aujourd’hui, Kim Boo-kyum a notamment annoncé les mesures complémentaires visant les patients soignés chez eux et ceux qui vivent sous le même toit.La durée de surveillance des personnes qui sont placés à l’isolement avec des malades sera écourtée à sept jours, contre dix actuellement, à condition qu’ils aient accompli leur schéma vaccinal. Le transfert d’urgence de ces contaminés vers un établissement médical sera également facilité et un soutien financier supplémentaire leur sera octroyé.Le chef du gouvernement a une nouvelle fois souligné la nécessité pour les seniors et les adolescents de se faire administrer le vaccin anti-COVID au plus vite. Il a d’emblée demandé aux collectivités locales et aux établissements scolaires de s’organiser en ce sens.