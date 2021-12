Photo : YONHAP News

Autres chiffres du jour. Ils concernent cette fois les capacités en lits de soins intensifs. Ils deviennent rares, et même très rares à Séoul et dans sa couronne. Leur taux d’occupation a dépassé 88 % dans la capitale, 91 % à Incheon et 78 % dans la province de Gyeonggi. Le chiffre est de 78 % sur l’ensemble du territoire.Et sur les 653 places pour les malades moins gravement atteints du COVID, seules 187 sont libres à travers le pays.S’agissant des centres d’accueil des patients dits « légers » ou asymptomatiques, ils peuvent en recevoir encore plus de 5 600.Et si 860 malades attendent au moins un jour pour avoir une place dans un hôpital de la région métropolitaine de Séoul, ils peuvent, néanmoins, être pris en charge en moins de 24 heures en province.