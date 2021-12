Les mono-ménages vivent principalement dans la région métropolitaine de Séoul

Photo : Getty Images Bank

Près de la moitié des sud-Coréens vivant seuls résident à Séoul et dans ses environs. C’est ce que nous apprennent les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), publiées aujourd’hui.Selon le rapport, l’année dernière, le nombre de personnes solitaire s’est établi à 6,64 millions, soit 31,7 % de tous les ménages. Ces chiffres continuent à s’accroître d’année en année.La tranche d’âge la plus représentée était les 20 à 29 ans avec 19,1 %, suivi des trentenaires, des cinquantenaires et des sexagénaires. Pour les hommes, la plus grande proportion avait 30 à 39 ans et les femmes 20 à 29 ans.Les raisons majeures de vivre en solo sont les études et le travail avec 24,4 %. 1 % de plus que les personnes ayant évoqué la mort de son conjoint tandis que 16,2 % préféraient mener une vie célibataire.Les mono-ménages se concentraient principalement dans la province de Gyeonggi et Séoul avec près de 21 % chacun. Viennent ensuite Busan et la province de Gyeongsang du Sud.44 % d’entre eux se logeaient dans une maison et 32 % dans un complexe d’appartements. 11,3 % résidaient dans un bâtiment collectif de bas étage. Ils vivaient en moyenne dans un logement de 46,2 m², et la moitié sur une surface de moins de 40 m².Près de la moitié ont souhaité une politique de soutien aux logements. Cette réponse a été donnée par une grande majorité des 20 à 39 ans. 13,4 % des sondés ont appelé à l’assistance de la prise en charge des enfants.