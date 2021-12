Passe sanitaire pour les ados: des associations civiles saisissent la Commission des droits de l’Homme

Photo : YONHAP News

Trois organisations de la société civile, dont une association de parents d’élèves, ont porté plainte devant la Commission nationale des droits de l’Homme contre l’extension du passe sanitaire aux adolescents.Dans une conférence de presse, tenue aujourd’hui, devant le siège de l’institution, les représentants de ces trois entités ont invoqué la possibilité que ce dispositif soumette le droit à l’étude des enfants et leur liberté individuelle à une obligation vaccinale. Ils l’ont, de ce fait, qualifié de discriminatoire.Selon ces contestataires, la commission doit donc recommander aux responsables gouvernementaux concernés, dont les ministres de la Santé et de l’Eduction, de reconsidérer leur décision.Pour rappel, l’exécutif a récemment annoncé que, dès février prochain, le passe serait également obligatoire pour tous les jeunes nés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009.