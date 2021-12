La campagne présidentielle se poursuit dans le calme

Photo : YONHAP News

Les candidats des principaux partis politiques, à la présidentielle de mars 2022, multiplient les déplacements à travers le pays et leurs promesses dans le cadre de leur campagne.Au Minjoo, au pouvoir, son prétendant à la Cheongwadae a annoncé aujourd’hui son programme visant les PME et les startups. Lee Jae-myung s’est alors engagé notamment à augmenter jusqu’à 10 000 milliards de wons les investissements du gouvernement les concernant, d’ici 2027, s’il est élu à la tête de l’Etat. Avec pour objectif de créer au moins 100 licornes, à savoir 100 jeunes entreprises innovantes valorisées à plus d'un milliard de dollars.Son principal rival, Yoon Seok-youl, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP), est retourné dans la province de Chungcheong dans le centre du territoire. Il a pris part à un rassemblement pour la décentralisation nationale. L’occasion, pour le postulant de la principale force de l’opposition, de promettre de construire d’importantes infrastructures dans la région.Sim Sang-jung, candidate du Parti de la justice, une petite formation, continue elle aussi à battre le pavé. Quant à Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, un autre mouvement minoritaire, il a nommé aujourd’hui les responsables de plusieurs branches provinciales de son parti.