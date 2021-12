Oplan sud-coréano-américain: Pyongyang et autres menaces en ligne de mire

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Défense sud-coréen et américain, réunis jeudi dernier à Séoul, ont approuvé une nouvelle orientation de la planification stratégique, baptisée « SPG ». L’enjeu est de mettre à jour le plan d’opération (Oplan) des deux alliés, établi il y a une dizaine d’années.A ce propos, Colin Kahl, sous-secrétaire aux politiques de défense des Etats-Unis, a précisé que les deux pays avaient pris une telle décision « face à la Corée du Nord comme aux autres menaces de la région ». Il en a fait part lors d’un entretien virtuel, hier, avec le site en ligne américain Defense One.Séoul et Washington sont convenus d’actualiser leur vieille feuille de route en tenant compte des avancées militaires de Pyongyang. Le pays communiste se dote désormais de missiles balistiques intercontinentaux et d’engins hypersoniques. Il est aussi capable de lancer des projectiles sol-mer depuis un sous-marin.Par ailleurs, les propos du haut responsable du Pentagone laissent aussi penser que les ambitions de Pékin et la situation sécuritaire dans les autres pays d’Indopacifique sont, elles aussi, dans la ligne de mire des Etats-Unis.