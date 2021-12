Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS et la série coréenne sur Neflix « Squid Game » ont remporté respectivement trois prix et un trophée lors de la cérémonie des People's Choice Awards 2021, tenue hier en Californie aux Etats-Unis.Plus précisément, les Bangtan Boys ont décroché les titres pour la meilleure chanson et le meilleur clip de 2021 pour son hit «Butter». Ils ont également été sacrés meilleur groupe de cette année.«Squid Game» a également été primée dans la section des Breakthrough Series.Crée en 1975, People’s Choice Awards est la cérémonie récompensant les artistes de divers genres, tels que la musique, le cinéma ou les émissions télévisées. La désignation des lauréats est soumise à un vote des téléspectateurs.