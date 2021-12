G7 : Chung Eui-yong participe à la conférence des ministres des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères assistera, en présentiel, à la conférence du G7 des ministres des Affaires étrangères et du développement, ce week-end, à Liverpool, au Royaume- Uni.A cette occasion, en plus des membres du G7, la Corée du Sud, l’Australie, l’Inde, l’Afrique du Sud et les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) y sont invités. Certains d’entre eux y prendront part en visioconférence.D’après l’annonce faite, aujourd’hui, par le ministère des Affaires étrangères, Chung Eui-yong mettra notamment l’accent sur le renforcement de la coopération internationale, destinée à assurer l’accès équitable aux vaccins anti-COVID et la nouvelle politique du Sud de Séoul, ainsi que la coordination diplomatique en vue de la collaboration régionale avec le G7.Le chef de la diplomatie sud-coréenne rejoindra aussi les débats sur la sécurité sanitaire internationale, la sécurité économique de la région indopacifique ainsi que les égalités homme-femme.Enfin, en marge de cette assise, le ministre Chung aura des tête-à-tête avec certains de ses homologues.