Fin de la conférence ministérielle de l’Onu sur les opérations de maintien de la paix

Photo : YONHAP News

Après deux jours de travaux en visioconférence, mardi et mercredi, la conférence ministérielle des Nations unies sur les opérations de maintien de la paix (OMP) a pris fin.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, qui l’a organisée, les représentants de 75 pays, de l’Union européenne et de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) ont pris la parole.Une soixantaine d’Etats membres ont annoncé de nouveaux engagements visant à améliorer, voire renforcer la performance des opérations. Ces promesses concernent, en particulier, les capacités logistiques et médicales, les effectifs militaires et policiers, le renforcement de la formation de casques bleus, ou encore la participation des femmes.Pour la Corée du Sud, le ministre de la Défense Suh Wook compte jouer un rôle de premier plan pour rendre les OMP « intelligentes » et prévoit de fournir 16 hélicoptères, nécessaires pour les missions en Afrique. De fait, Séoul entend aider l’Onu à créer une unité de ces aéronefs sur ce continent, en partenariat avec le Kenya.A noter aussi que la majorité des pays participants ont assuré leur soutien à « l’Initiative de Séoul » visant le renforcement des capacités technologiques et médicales dans les opérations de maintien de la paix.