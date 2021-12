Le PLD japonais met sur pied une équipe de réaction aux contentieux avec Séoul

Photo : YONHAP News

Le torchon continue de brûler entre Séoul et Tokyo à propos de leurs contentieux mémoriels et territoriaux.C’est dans ce contexte, qu’au Japon, le Parti libéral démocrate, au pouvoir, vient de lancer une nouvelle organisation chargée de se pencher sur les mesures adéquates à prendre pour faire face à la situation. Ses députés ont justifié sa création par la visite, le mois dernier, du patron de la Police nationale sud-coréenne sur les îlots Dokdo.Selon le directeur général de la nouvelle entité, Kenji Yamada, certains avaient insisté sur la nécessité que ces mesures, pouvant faire souffrir les sud-Coréens, soient étudiées et que le Japon affiche sa fermeté sur la question.Le chef du PLD, Masahisa Sato, lui, est allé jusqu’à rappeler le verdict rendu par la justice sud-coréenne contre les entreprises nippones, ayant obligé des Coréens à travailler de force dans leurs usines pendant la Seconde guerre mondiale. Il a alors qualifié d’insuffisantes les mesures prises jusqu’ici par l’exécutif.L’homme politique japonais a aussi mentionné plusieurs autres sujets sensibles. Il s’agit de l’embargo sud-coréen sur les fruits de mer de l’archipel ou encore de la réaction de Séoul au projet nippon de déverser en mer les eaux contaminées de Fukushima.Le PLD envisage de transmettre ses propres mesures au ministère des Affaires étrangères, dès qu’elles seront établies.