COVID-19 : nouveau record du nombre de patients en soins intensifs

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles contaminations a dépassé la barre des 7 000, pour la deuxième journée de suite. Près de 76 % des 7 102 cas ont été recensés dans la région métropolitaine.Et 22 nouveaux cas positifs au variant Omicron ont été signalés, ce qui porte le nombre total à 60. Les observateurs avancent prudemment l’hypothèse que ce nouveau mutant génèrera moins de formes graves. En effet, les traitements en soins intensifs ou l’usage des respirateurs y ont été réduits plus de moitié.857 malades se trouvent dans un état critique, soit le plus haut niveau depuis l’apparition du virus dans le pays. Son taux de développement est de 2 % à 2,5 % et le taux de létalité est de 0,82 %.Dans ce contexte, la pénurie de lits se fait de plus en plus ressentir. A travers le pays, 79 % des lits en soins intensifs sont occupés, près de 90 % à Séoul.D’autre part, sur fond de polémique sur la vaccination des jeunes âgés de moins de 18 ans, les autorités sanitaires organisent, cet après-midi, un briefing en présence d’experts, pour répondre aux questions des citoyens et communiquer la politique du gouvernement en la matière.Jusqu’à présent, près de la moitié des adolescents entre 12 et 17 ans ont reçu la première injection et 33 % ont achevé leur schéma vaccinal.