Aujourd’hui, à trois mois, jour pour jour, de la présidentielle du 9 mars 2022, la Commission électorale nationale (NEC) a dévoilé une liste de règles à respecter.Il est, entre autres, interdit, d’ici l’échéance, d’organiser une réception pour célébrer la parution d’un livre lié à tous les candidats en lice, et de faire une quelconque publicité d'ouvrages, de représentations théâtrales, de films ou de photos dans lesquels sont mentionnés les noms de ces prétendants et de leurs mouvements.Les interventions télévisées et radios des candidats à la Maison bleue sont, elles, encadrées par la législation concernée.Si un fonctionnaire souhaite se présenter à l’élection présidentielle, il a jusqu’à aujourd’hui pour démissionner de son poste. Les députés ne sont pas concernés par cette mesure.