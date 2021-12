La population sud-coréenne devrait chuter à 37,66 millions d’ici 2070

Photo : YONHAP News

Sur fond d’aggravation de la faible natalité, la population de la Corée du Sud devrait chuter à environ 37 millions d'habitants d'ici 2070.Selon les prévisions avancées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la population devrait diminuer de plus de 14 millions en 50 ans pour s’établir aux alentours de 37,66 millions d’habitants.La croissance démographique devrait atteindre en moyenne -0,1 % par an pendant les 15 prochaines années, puis, l’ampleur de la baisse devrait s’accélérer pour tomber jusqu’à -1,2 %.Selon ce scénario, en 2070, le nombre de nouveaux nés ne s’élèverait qu’à 200 000 alors que celui de décès devrait culminer à 500 000.En raison du COVID-19, la baisse de la population totale a été anticipée de huit ans, au vu du recul, plus vite que prévu, du nombre d’entrées d’étrangers et de mariages ainsi que de naissances. Selon un responsable du Kostat, la fécondité de l’année dernière a été considérablement plus basse que celle de 2019, tout comme le nombre de mariages qui n’a fait que dégringoler ces trois dernières années.Le taux de vieillissement est également préoccupant. La part des 65 ans et plus, 16 % actuellement, devrait dépasser le seuil des 30 % en 2035 pour atteindre 46 % en 2070.Notamment, la proportion des 85 ans et plus devrait être multipliée par sept par rapport à aujourd’hui pour s’élever à 14 % de la population. Alors que les moins de 14 ans chuteront jusqu’à 45 % par rapport au niveau actuel. En raison de ce phénomène, la prise en charge des personnes âgées devrait lourdement peser sur la société. Le nombre de seniors pour 100 individus actifs devraient plus que quadrupler, passant de 22 en 2020 à 101 en 2070.Ainsi, le coût de cette prise en charge, actuellement le plus bas parmi les membres de l’OCDE, devrait atteindre son maximum, d’ici 50 ans. Ce qui rendra indispensable les débats pour la réforme du système de protection sociale, y compris les retraites et l’emploi des seniors.