Photo : YONHAP News

Le ciel était couvert aujourd’hui pour deux raisons.. Un voile nuageux s’est installé sur la péninsule sud-coréenne et les particules fines continuent de polluer l’air. Cependant, une amélioration du taux de concentration de poussières fines a été aperçue cet après-midi et devrait se confirmer demain.Le temps était, néanmoins, doux pour un mois de décembre. Dans l’après-midi, les températures étaient comprises entre 11°C et 16°C.De la pluie est attendue pour demain sur la moitié nord du pays, mais ce, seulement, dans la matinée. Le mercure sera sensiblement le même à celui d’aujourd’hui.