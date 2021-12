Sommet pour la démocratie : Moon Jae-in dénonce le danger des « infox »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a participé au Sommet pour la démocratie, qui se déroule ce jeudi et vendredi en visioconférence, à l’initiative du président américain Joe Biden. La première session a eu lieu, hier à huis clos, en réunissant 12 nations parmi les 110 Etats invités à ce rendez-vous.Lors de cette table ronde, le président Moon Jae-in a condamné les principaux facteurs menaçant la démocratie : le populisme, l’extrémisme, les inégalités, la bipolarisation de la société, la haine et les fake news. Il a notamment souligné qu’il faudrait renforcer la capacité de s’auto-épurer pour défendre la démocratie contre les fausses informations.Le locataire de la Cheongwadae a aussi dénoncé la corruption comme étant le plus grand ennemi de la République. Dans la foulée, il a promis de partager avec la communauté internationale les résultats obtenus par son gouvernement en la matière, ainsi que les avancées que son pays a réalisées en un demi-siècle pour connaître un développement fulgurant sur le plan économique aussi bien que démocratique.Joe Biden, quant à lui, a déversé des critiques acerbes visant indirectement la Chine et la Russie.Moon Jae-in n’a évoqué aucun sujet concernant Pékin. Il aurait ainsi préféré ménager la chèvre et le chou. En effet, les Etats-Unis sont le premier pays allié de la Corée du Sud tandis que la Chine est le plus grand partenaire commercial de celle-ci.