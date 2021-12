Washington réaffirme sa volonté de relancer le dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Alors qu'un groupe de 35 élus républicains de la Chambre des représentants ont récemment exprimé, auprès de la Maison blanche, leur opposition à une éventuelle déclaration de la fin de la guerre de Corée, le département d’État américain a affirmé que sa politique nord-coréenne n’avait pas changé.D’après l’information relayée aujourd’hui par la Voix de l’Amérique (VOA), interrogée sur ce document, un responsable du département a répondu que les Etats-Unis cherchaient toujours à installer une paix permanente dans la péninsule coréenne à travers le dialogue et la diplomatie. Et de préciser que Washington est en concertations étroites avec Séoul, Tokyo et d’autres alliés pour trouver un meilleur moyen d’intervenir sur le dossier nord-coréen.Enfin, le diplomate américain a reconfirmé que son pays n'avait aucune intention hostile à l’égard du pays communiste, et qu'il était prêt à rencontrer Kim Jong-un, sans conditions préalables. Et de souhaiter que ce dernier réagissent positivement à ces démarches.