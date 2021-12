G7 : Participation de Chung Eui-yong à la réunion des ministres des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Le chef de la diplomatie sud-coréenne assistera, en présentiel, à la réunion des ministres des Affaires étrangères et du développement du Groupe des sept (G7), qui se tiendra aujourd’hui et ce week-end à Liverpool, au Royaume-Uni. Pour rappel, le G7 est un groupe de discussion entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, le Japon, l’Italie, le Canada ainsi que l’Union Européenne (UE).A ce rendez-vous, ont été conviées les quatre nations qui font partie du « G7+4 », à savoir la Corée du Sud, l’Australie, l’Inde, l’Afrique du Sud, ainsi que les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).Le message le plus attendu de ce rassemblement, évoquera la pression à mettre sur la Chine notamment en Asie-Pacifique. D’où l’invitation des nations de l’Asean. Il s’inscrit dans le prolongement du Sommet pour la démocratie, organisé hier et aujourd’hui par les Etats-Unis, qui souhaitent créer une alliance contre la Chine et la Russie, au nom des valeurs démocratiques et du respect des droits de l’Homme.Lors de cette réunion, la ministre des Affaires étrangères britannique, Liz Truss, proposera, dans le même esprit, la création du « Réseau de la liberté ». Plus concrètement, le boycottage diplomatique des Jeux Olympiques d’hiver à Pékin de 2022 serait à l’ordre du jour. Quant au gouvernement sud-coréen, il a préféré prendre de la distance par rapport à cette initiative américaine, déclarant ne pas envisager une telle possibilité.Les participants auront pléthore de sujets de discussion : les dossiers géopolitiques brûlants concernant la Chine, l’Ukraine, l’Afghanistan et l’Iran, les vaccins anti-COVID, la reprise économique post-pandémique et la promotion de l’égalité des sexes, entre autres.En marge de cette assise, le ministre Chung aura des tête-à-tête avec certains de ses homologues. Reste à savoir s’il rencontrera son nouveau partenaire japonais, entré en fonction le 10 novembre dernier. Le diplomate sud-coréen lui a envoyé une lettre de félicitations, cependant, aucun contact téléphonique n'a eu lieu entre eux, en raison des conflits historico-politiques entre Séoul et Tokyo.