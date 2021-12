Nouvel aéroport en Pologne : Séoul et Varsovie signent un protocole d’entente sur le projet de son développement

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Pologne ont décidé de renforcer leur coopération pour la construction d’un nouvel aéroport. Leurs ministres des Transport ont signé, hier à Varsovie, un mémorandum d’entente (MOU) en ce sens.Plus précisément, le document prévoit des échanges d’informations destinées à évaluer la valeur commerciale du projet et de procéder à l’étude de faisabilité ainsi qu’à la mise en place d’un groupe de travail.Cette initiative consiste à construire le plus grand aéroport d’Europe centrale et de l’Est, susceptible de remplacer celui de Varsovie-Chopin.Les entreprises sud-coréennes pourraient participer aussi au projet d'un hub de logistiques qui englobe les chemins de fer, les routes et les villes résidentielles d'ici 2027. Le cout d'opération s’élève à près de 10 000 milliards de wons, soit environ 7,5 milliards d'euros.