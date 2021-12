Soulèvement du 3 avril 1948 : l’Etat indemnisera les familles des victimes à partir de l’an prochain

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a adopté, hier en séance plénière, un projet de révision de la loi spéciale relative au soulèvement du 3 avril 1948 sur l’île de Jeju, alors que celui-ci avait été déposé en février dernier. Le nouveau texte prévoit notamment d’indemniser environ 14 000 victimes de cet événement historique.Pendant huit mois, le ministère de l’Intérieur a mené une étude pour fixer finalement le montant des indemnités à 90 millions de wons, soit environ 67 000 euros, par victime. A cette fin, 181 milliards de wons, l’équivalent de 136 millions d’euros ont été déjà inclus dans le projet de budget 2022.La compensation financière sera versée pendant cinq ans aux familles des 14 000 insulaires massacrés. En réalité, seulement celles de 10 000 victimes pourront en bénéficier puisque les 4 000 autres n’ont pas eu de descendance. Cette démarche devrait soigner, ne serait-que partiellement, toutes les blessures des victimes et de leurs familles endeuillées.Par ailleurs, le ministère de la Justice a lancé, de plein droit, la révision judiciaire généralisée en faveur de ceux qui ont été condamnés et emprisonnés de façon irrégulière par le Tribunal militaire de l’époque, ce afin de restaurer leur honneur.Pour rappel, le soulèvement du 3 avril 1948 désigne les mouvements de protestation contre la domination militaire américaine suite à la libération de la Corée du joug colonial japonais et leurs répressions sanglantes, qui ont débuté le 1er mars 1947 pour prendre fin officiellement le 21 septembre 1954 sur cette île méridionale.