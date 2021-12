L’ambassadrice américaine à l’Onu souligne l’alliance inébranlable entre Séoul et Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont une alliance « cuirassée » basée sur une confiance mutuelle et des valeurs partagées sur le plan économique et démocratique.L’ambassadrice américaine à l’Onu a tenu ces propos hier, à New York, lors d’un briefing dédié à la conférence ministérielle des Nations unies sur les opérations de maintien de la paix (OMP), organisée mardi et mercredi par la Corée du Sud.Linda Thomas-Greenfield a précisé que les deux nations s'efforçaient ensemble de défendre la démocratie, de promouvoir les droits de l’Homme, de lutter contre la pandémie du COVID-19 et le changement climatique et de prendre la main sur les technologies de pointe pour l’avenir. Selon elle, leur alliance continuerait à jouer le rôle pivot de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans cette région pour les prochaines années.Interrogée sur la proposition de Séoul de déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée, elle a répondu que les Etats-Unis poursuivaient leurs efforts pour installer une paix permanente dans la péninsule coréenne à travers le dialogue et la diplomatie avec la Corée du Nord. Et d’ajouter que Washington cherchait à s’engager auprès de Pyongyang dans le cadre d’une approche « calibrée et pratique » pour réaliser des progrès tangibles dans le renforcement de la sécurité de son propre pays, de la Corée du Sud, de tous ses alliés et de ses forces militaires déployées.L’ambassadrice américaine a souligné que Washington n’a aucune intention hostile envers le régime de Kim Jong-un, et que l’administration Biden est prête à le rencontrer, sans aucune condition préalable, comme elle l’a martelé, depuis son investiture. Toujours d’après Linda Thomas-Greenfield, les Etats-Unis sont en étroite concertation avec leurs alliés, sur la meilleure façon d’engager le pays communiste, afin de garantir la paix et la sécurité de toutes les nations susceptibles d’être touchées par les agissements de ce dernier.