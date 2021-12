La liste des 100 produits-clés dressée pour assurer la sécurité économique nationale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de classer 100 produits hautement dépendant des importations comme les articles-clés de la sécurité économique afin d’intensifier leur gestion. Le premier vice-ministre des Finances, Lee Eog-weon, a organisé, ce matin, la troisième réunion de la task force dédiée à cette cause.Le gouvernement a finalisé sa première liste d’une centaine de biens essentiels pour les activités économiques après avoir examiné la dépendance vis-à-vis d’autres nations, la production domestique et la possibilité de remplacer les importations.Il s’agit des produits dont les prix accusent une grande volatilité sur le marché international et pour lesquels la Corée du Sud est tellement dépendante d’un pays spécifique, au point que leur pénurie pourrait perturber la vie de la population. L’exécutif prévoit d’établir la deuxième liste en élargissant les secteurs concernés.Par ailleurs, le gouvernement a ajouté une cinquantaine de produits pour le système d’alerte précoce (EWS) qui était opérationnel jusqu’à présent pour quelque 4 000 articles. Et il a décidé d’introduire un système de classification sur une échelle comportant quatre niveaux. La veille sera effectuée chaque semaine pour les produits classés « A », le niveau le plus urgent, toutes les deux semaines pour la catégorie « B », une fois par mois pour « C » et au rythme trimestriel pour « D ».