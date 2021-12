Haltérophilie : Shin Rok décroche trois médailles d’or aux Championnats du monde 2021

Photo : YONHAP News

Le sud-Coréen Shin Rok a remporté trois médailles d’or dans la catégorie des moins de 61 kg hommes aux Championnats du monde d'haltérophilie 2021, tenus à Tachkent en Ouzbékistan. C’est un record historique dans cette discipline pour la Corée du Sud.Le jeune sportif, âgé de 19 ans, a terminé, hier, sur la plus haute marche du podium dans trois épreuves après avoir soulevé 132 kg à l’arraché et 156 kg à l’épaulé-jeté avec un total de 288 kg. Il a arraché cette triple victoire contre son rival géorgien Shota Mishvelidze qui a enregistré 131 kg, 155 kg et 286 kg respectivement.C’est la première fois qu’un ou une athlètes du pays du Matin clair rafle trois médailles d’or aux Mondiaux d'haltérophilie. Même Jang Mi-ran, surnommée « Impératrice de l’haltérophilie », n’a pas réussi à réaliser un tel exploit, alors qu’elle a remporté quatre titres dans la catégorie du total cumulé aux championnats 2005, 2006, 2007 et 2009.Shin Rok, désormais appelé « l’étoile montante de l’haltérophilie coréenne », devrait briguer des médailles aux Jeux Asiatiques de 2022 à Hangzhou et aux Jeux Olympiques d’été de 2024 à Paris.