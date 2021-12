Météo : fin de semaine grisonnante

Photo : YONHAP News

Le temps était mitigé aujourd’hui. Les parties nord et ouest du pays ont passé la matinée sous une pluie fine. Les températures n’ont pas tellement varié cette semaine. Météo Corée a enregistré 5°C à Séoul, 8°C à Busan ou encore 10°C sur l’île de Jeju. Il a fait légèrement plus froid dans le centre est avec 1°C à Andong et 2°C à Daegu.Dans l’après-midi, les nuages ont persisté mais les précipitations se sont arrêtées. Il a fait, comme à son habitude, plus chaud au sud de la péninsule qu’au nord. Jeju a même vu son thermomètre grimpait jusqu’à 17°C..La situation concernant la concentration de particules fines s’est globalement améliorée, excepté dans certaines zones métropolitaines, dont celle de Daegu.Pour les habitants de la Corée du Sud, attendez-vous à un ciel gris ce weekend. Le soleil est, néanmoins, attendu dimanche dans l’après-midi.