G7 : première rencontre entre les chefs de la diplomatie Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong a rencontré samedi dernier son homologue japonais. C’était lors du dîner d'accueil organisé dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères et du développement du Groupe des sept (G7), à Liverpool, au Royaume-Uni.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère, il s’agit pour son chef de la première rencontre, quoique non formelle, ni programmé d'avance, avec son partenaire nippon Yoshimasa Hayashi, entré en fonction le 10 novembre dernier. En effet, il avait envoyé à ce dernier une lettre de félicitations. Cependant, aucun contact téléphonique n'avait cependant eu lieu entre eux.Lors de cette brève rencontre, Chung Eui-yong a exprimé la position sud-coréenne sur les questions historiques entre les deux pays, dont les victimes des réquisitions forcées et de l'esclavage sexuel, perpétrés durant le joug colonial japonais.D'après le ministère, Chung en a profité pour souligner que Séoul et Tokyo devraient résoudre, par le dialogue, ces dossiers sensibles, pour renforcer la coopération bilatérale dans d'autres domaines. Les deux hommes ont, toujours selon le ministère, réaffirmé l'importance d’un partenariat commun, voire celle de la collaboration tripartite avec Washington, avant de s'engager à procéder à des consultations plus étroites.De leur côté, les médias de l’archipel ont déjà fait part de cet entretien, durant lequel leur ministre avaient appelé Séoul à concevoir des réponses appropriées aux questions politico-historiques.