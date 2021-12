Le G7 appelle Pyongyang à rejoindre le processus diplomatique

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères et du développement du G7, réunis le weekend dernier à Liverpool, ont exhorté, encore une fois, la Corée du Nord à arrêter toute provocation et à participer au processus diplomatique.Une demande martelée, cette fois-ci, dans la déclaration rendue publique hier par Liz Truss, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, le pays présidant la réunion.Les chefs de la diplomatie des sept nations les plus avancées ont réaffirmé l'objectif stipulé dans les résolutions contre le royaume ermite, adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies : l'abandon complet, vérifiable et irréversible de toutes armes de destruction massive et des missiles balistiques à toutes distances.Qui plus est, les participants se sont engagés à soutenir la politique nord-coréenne des Etats-Unis.Le texte, émanant du conseil, contient les mêmes grandes lignes que celui adopté à l'issue de la dernière édition de cette réunion diplomatique, tenue en mai dernier.