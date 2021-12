Conseil de l'OMI : la Corée du Sud réélue membre de la catégorie A

Photo : KBS News

La Corée du Sud a été réélue membre de la catégorie A du Conseil de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la période de 2022 à 2023 à l’issue de la 32e Assemblée générale de l'institution, le 10 décembre dernier, à Londres. Le pays du Matin clair entame ainsi son 11e mandat consécutif en tant que membre du Conseil dans cette catégorie.Le ministère sud-coréen des Affaire maritimes et de la Pêche a estimé que cette nouvelle élection marque la reconnaissance de la communauté internationale pour la contribution de Séoul au développement du domaine maritime mondial.L'Organisation maritime internationale est une institution spécialisée des Nations unies ayant pour but d'établir les normes pour la sécurité des transports maritimes de la planète et la protection de l'environnement marin et de promouvoir leur mise en œuvre. Le Conseil de l'OMI est un organe exécutif, chargé d'élire le secrétaire général et de discuter du fonctionnement général de l'organisation.Parmi ses 175 Etats membres, 40 sont élus membres du Conseil, dont dix dans la catégorie A, axée sur les services internationaux de navigation maritimes, dix autres dans la catégorie B réunissant les pays intéressés par le commerce maritime international et les 20 restants dans la catégorie C qui représente les intérêts des différentes régions géographiques du monde.La catégorie A est composée des Etats dont la contribution est particulièrement importante. Outre la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Grèce ou encore la Chine entre autres en font partie.Le pays du Matin clair a adhéré à l'OMI en 1962. Il a été élu membre de la catégorie C du conseil à cinq reprises depuis 1991, avant de faire son entrée dans la catégorie A pour la première fois en 2001.Le gouvernement sud-coréen a ouvert un bureau de représentation auprès de cette organisation, dans la capitale britannique, en juillet dernier, afin de réagir rapidement aux questions maritimes internationales.