COVID-19 : le passe sanitaire désormais obligatoire dans les cafés et restaurants

Photo : YONHAP News

Le pays du Matin clair a recensé ces dernières 24 heures 5 817 contaminés supplémentaires, dont 34 importés. Un record pour un lendemain d’un week-end, soit 1 493 de plus par rapport à lundi dernier.Le nombre de nouveaux infectés par l’Omicron a atteint 24, dont deux venus de l'Afrique du Sud et un du Malawi. Ce qui porte leur nombre total à 114.876 cas graves ont été identifiés alors que 40 décès sont à déplorer. Le nombre de patients en état critique a ainsi franchi la barre des 800 pour le 6e jour consécutif. Le taux de létalité s'est établi à 0,82 %.Face à cette recrudescence de la pandémie, le gouvernement a resserré la vis depuis la semaine dernière. Des mesures sanitaires plus strictes, dont l'étendue du système du passe sanitaire, sont entrées en vigueur depuis lundi dernier. A noter qu’à partir d'aujourd'hui, les contrevenants sont passibles d'une amende. Plus précisément, les personnes souhaitant accéder aux restaurants et aux cafés, aux instituts de cours privés ou aux cybercafés, doivent présenter, soit le document attestant leur schéma vaccinal accompli, soit le résultat d'un test négatif.Les exemptions sont accordées aux mineurs de moins de 18 ans, aux contaminés complètement guéris ou à ceux qui n'ont pu se faire vacciner pour des raisons médicales. Quant aux individus non vaccinés, ils peuvent entrer dans un café ou un restaurant, seulement s'ils ne sont pas accompagnés.Côté vaccination, 81,2 % de la population ont reçu deux doses, alors que 12,4 % ont participé pour le moment à la campagne de rappel. Par ailleurs, le gouvernement vient de réduire l'intervalle entre la deuxième et la troisième injection du sérum contre le COVID-19, de quatre ou cinq mois, précédemment, à trois mois.Ce n’est pas tout. Afin d’élargir l’inoculation chez les 12 à 17 ans, les autorités sanitaires ont mis en place des centres de vaccination ambulants. A partir de ce mercredi, ces centres se rendront durant deux semaines dans les écoles, collèges et lycées pour administrer les adolescents qui le souhaitent, soit environ 80 000 jeunes répartis dans 8 300 établissements scolaires.Jusqu'ici, seul un tiers de cette tranche d'âge est complètement vacciné, alors qu'en moyenne pas moins de 700 teenagers sont contaminés chaque jour depuis début décembre.Cependant des voix critiques s’élèvent, surtout chez les parents, qui voient dans cette mesure facultative, une vaccination obligatoire. Les spécialistes recommandent pourtant l'administration du sérum aux mineurs, qui permettrait de prévenir des cas critiques et de maintenir l'accès à l'éducation pour le plus grand nombre de jeunes.