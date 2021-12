Washington annonce de nouvelles sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle série de sanctions contre la Corée du Nord, visant à geler les avoirs à l'étranger des personnes ou entités responsables de la violation des droits de l'Homme et à leur interdire d'effectuer des transactions financières.Le Trésor américain a ajouté notamment le ministre nord-coréen de la Défense Ri Yong-gil, le Bureau central des procureurs publics et un studio d'animation d'Etat à sa liste de sanctions contre le régime communiste.Washington a fait cette annonce dans le cadre de la Journée des droits de l'Homme des Nations unies. C’est une première depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Biden.Toujours selon le département exécutif fédéral, le Studio SEK, appelé aussi « Studio de films d'animations du 26 avril », a exploité des habitants nord-coréens dans des conditions de travail déplorables, portant atteinte à leurs droits. Le ministre Ri et le Bureau central des procureurs publics sont, quant à eux, accusés d'être responsables du fonctionnement abusif du système judiciaire de leur pays.Washington a souligné que des ressortissants étrangers sont également devenus des victimes d'injustices en Corée du Nord en évoquant le cas de l'Américain Otto Warmbier. Pour rappel, ce jeune étudiant avait été arrêté lors de son voyage à Pyongyang en 2016 par les autorités nord-coréennes, détenu pendant un an et demi avant de décéder une semaine après son rapatriement en 2017.Cette nouvelle démarche punitive devrait accroître l'incertitude sur la perspective d'une reprise du dialogue Washington-Pyongyang.