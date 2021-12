JO de Pékin : Séoul n'envisage pas de boycott diplomatique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud n'envisage pas un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin de 2022 et souhaite, au contraire, maintenir les relations avec la Chine de manière harmonieuse, sur la base de l'alliance sud-coréano-américaine.Le président sud-coréen Moon Jae-in l'a annoncé lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de son entretien, ce matin, avec le Premier ministre australien Scott Morrison. Il est arrivé, hier, à Canberra pour une visite d'Etat de quatre jours en Australie.Le locataire de la Cheongwadae a précisé qu'aucun pays, ni même les Etats-Unis avait invité Séoul à rejoindre ce boycott diplomatique.S'agissant de la déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée, le numéro un sud-coréen a expliqué que les quatre pays concernés, à savoir les deux Corées, les Etats-Unis et la Chine, sont d'accord sur le principe, mais ne parviennent pas à entamer les discussions du fait que le royaume ermite réclame le retrait de la politique hostile à son égard. Le président Moon s'est dit déterminé à poursuivre ses efforts pour concrétiser cette initiative qui pourrait insuffler un nouvel élan à la reprise des pourparlers entre Washington et Pyongyang.Lors de leur sommet, Moon et Morrison ont élevé les relations de leurs pays au niveau du partenariat stratégique global. A cette occasion, la Corée du Sud a également signé avec l'Australie le contrat de vente des obusiers automoteurs K-9. En outre, les deux hommes ont conclu un mémorandum d'entente (MOU) portant sur la coopération en matière d'approvisionnement en ressources minérales clés.Enfin, à partir du 15 décembre, l'Australie va exempter les voyageurs sud-coréens complètement vaccinés de quarantaine à leur arrivée sur son territoire.