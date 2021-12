La Corée du Sud va jouir de la plus longue espérance de vie parmi les pays de l’OCDE en 2070

Photo : YONHAP News

L'espérance de vie des sud-Coréens nés en 2070 atteindra 91,2 ans (92,8 pour les filles et 89,5 pour les garçons), soit 7,7 ans de plus par rapport à 2020. Celle d'entre 2065 et 2070 serait de 90,9 ans, et les habitants du pays du Matin clair nés à cette période vivront le plus longtemps parmi les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Ces prévisions sont avancées dans l'« Evolution de la population 2020 - 2070 », rendue publique, aujourd'hui, par l’Institut national des statistiques (Kostat).L'espérance de vie de la Corée du Sud est passée de 62,3 ans en 1970 à 83,5 ans l’année dernière, soit une hausse de 21,2 ans en un demi-siècle. L'augmentation de cet indicateur est louable. Elle signifie l'amélioration de l'état de santé de la population et permet de ralentir la décroissance démographique.En revanche, sur le plan financier, une telle espérance de vie pèse sur la prise en charge des personnes âgées. Dans cinq décennies, la population active (15 - 64 ans) représenterait 46,1 %, ce qui ferait de la Corée du Sud le seul pays au sein de l'OCDE à être en-dessous des 40 %. La part des individus de plus de 65 ans atteindra 46,4 %, toujours le plus haut niveau parmi les nations de cette institution. Le nombre de seniors pour 100 individus actifs devraient ainsi s'établir à 116,8.Le taux de fécondité est de 0,84 pour l’an dernier. Il tomberait jusqu'à 0,7 en 2024 pour remonter à 1,21 entre 2065 et 2070. Malgré cette évolution, la Corée du Sud serait toujours classée au dernier rang au sein de l'OCDE. Les nations dont l'espérance de vie est comparable au pays du Matin clair ont, en revanche, une fécondité bien supérieure : la Norvège avec 1,76, la Finlande avec 1,66 ou encore le Japon avec 1,62. Si ce taux n'augmente pas, la population sud-coréenne diminuera à un peu plus de 34 millions en 2070, et jusqu'à environ 14 millions en 2120.