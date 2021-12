MAMA 2021 : BTS rafle tous les grands prix

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS a raflé, samedi dernier, les quatre grands prix de Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021, l'une des plus grandes cérémonies de remise de prix musicaux en Asie. Il s’est vu décerner les trophées de l'artiste de l'année, de la chanson de l'année, de l'album de l'année ainsi que de l'icône mondiale de l'année. Une véritable hégémonie puisqu’il domine les principales catégories depuis maintenant trois ans.Le septuor, dirigé par RM, a remporté en tout neuf récompenses dont le prix du meilleur boys band, et celui du meilleur clip vidéo. Malheureusement, il ne pouvait pas assister à l’événement prestigieux à cause d’une quarantaine sanitaire. En effet, les Bangtan Boys ont regagné le pays, le 6 décembre dernier, après avoir livré des concerts à Los Angeles, aux Etats-Unis.Les distinctions pour les nouveaux artistes féminin et masculin ont été attribuées respectivement aux groupes Aespa et Enhypen.MAMA, organisé par la société de divertissement sud-coréenne CJ E&M, parcourt d’habitude différentes villes d’Asie pour y tenir sa cérémonie. Cependant, elle s’est déroulée, cette année et comme l’an dernier, à Paju en Corée du Sud sur fond de crise du COVID-19.