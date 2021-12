G7 : Chung Eui-yong consolide les liens avec les pays participants

Photo : YONHAP News

Le chef de la diplomatie sud-coréenne a assisté, ce weekend, en présentiel, à la conférence élargie des ministres des Affaires étrangères et du développement du G7, tenue au Royaume-Uni.Chung Eui-yong a partagé l'expérience de pays pour sa démocratisation, et réaffirmé l'engagement ferme de son gouvernement dans la lutte contre la pandémie du COVID-19, le rétablissement des chaînes d'approvisionnements globaux et l'élargissement des investissements dans la région indopacifique. Il a également fait part de sa grande préoccupation sur les droits des femmes dans certains pays tels que la Birmanie ou l'Afghanistan.Les participants à la réunion ont échangé sur les moyens de renforcer la solidarité internationale pour améliorer l'accès aux vaccins contre le nouveau coronavirus dans le monde entier.Sur place, le chef de la diplomatie du pays du Matin clair en a également profité pour rencontrer ses homologues australien, philippin, anglais et allemand, entre autres.En marge de ce rassemblement, Chung a rencontré son homologue australienne Marise Payne. Ils ont salué la visite d'Etat du président de la République en Australie et le développement des relatons bilatérale au « partenariat stratégique inclusif ». Séoul et Canberra se sont mis d'accord pour élargir leur partenariat dans de nombreux domaines dont la neutralité carbone, l'aérospatial ou les minéraux stratégiques, entre autres.Par ailleurs, Chung et son homologue philippin Teodoro Locsin se sont engagés à accélérer la coopération dans le commerce et les investissements, les infrastructures et la défense. A cet effet, ils se sont mis d'accord pour accélérer le processus visant à conclure un accord de libre-échange bilatéral. Le haut diplomate sud-coréen a appelé, d'une part, au soutien du gouvernement philippin au projet de construction de voies de chemins de fer nord-sud auquel participent les entreprises du pays du Matin clair. Et d'autre part, à la candidature sud-coréenne à la désignation des pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'Onu pour le mandat 2024-2025.Au programme des échanges avec Annalena Baerbock, la chef de la diplomatie allemande, Chung a proposé d'élever d'un cran la coopération bilatérale. Leurs discussions ont porté sur la réponse à la pandémie, la reprise économique et le processus de la paix sur la péninsule. Les deux ministres se sont accordés pour promouvoir le dialogue stratégique ministériel ou d'autres canaux de communication diplomatique de haut niveau.