La Corée du Sud exporte des obusiers K-9 en Australie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va vendre des obusiers automoteurs K-9, développés avec ses propres technologies, à l'Australie.L'Administration sud-coréenne du programme d'acquisition de défense (DAPA) a annoncé que l’équipementier militaire Hanhwa Defense, a signé aujourd’hui, à Canberra, un contrat de vente d'obusiers automoteurs K-9 avec le Groupe d'acquisition et de maintien des capacités (CASG), chargé de l'approvisionnement en armes de l'Australie.La valeur de ce contrat s'élève à 930 milliards de wons, soit environ 699 millions d'euros. Il s'agit du plus gros contrat de vente de ces équipements jamais signé par Séoul. Canberra achètera également 15 véhicules blindés de ravitaillement en munitions K-10.L'Australie devient ainsi le septième pays à acquérir des obusiers « Made in Korea ». Le pays du Matin clair en a déjà exporté dans six pays, dont la Turquie, la Norvège et la Finlande.La DAPA a fait savoir que la Corée du Sud et l'Australie ont également conclu, ce lundi, dans la capitale australienne, un mémorandum d'entente (MOU) portant sur la coopération bilatérale dans les domaines de l'industrie de la défense et de l'approvisionnement en armes. Un tel mémorandum a déjà été signé entre leurs ministres de la Défense en août 2001, mais a expiré en 2011. La nécessité d'établir un nouveau protocole d'entente en la matière a été soulevée par les deux côtés afin de marquer les 60 ans de relations diplomatiques bilatérales et de répondre à l'évolution de l'environnement. Dans cette optique, Séoul et Canberra ont mené des discussions en ce sens depuis mars 2020.Suite à la conclusion de ce nouvel MOU, la Corée du Sud et l'Australie organiseront désormais régulièrement des réunions du comité conjoint, chargé des questions liées à la coopération en matière d'industrie de la défense. Selon le chef de la DAPA Kang Eun-ho, les deux pays étudieront également les moyens de promouvoir la coordination interarmées basée sur l’interopérabilité des obusiers K-9.