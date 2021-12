Photo : YONHAP News

Le froid a fait un retour fracassant en ce début de semaine. Les températures ont chuté de pas moins 10°C par rapport à hier, en raison de l’air glacial provenant du nord-ouest de la péninsule. Par ailleurs, le vent soufflera plus fort que ces derniers jours.Le mercure était négatif sur la quasi-totalité du territoire : -7°C à Séoul et Andong, -6°C à Daejon ou encore -3°C à Busan. Il a fait jusqu’à -10°C dans le nord du pays. L’après-midi a également été très fraiche avec des températures comprises entre 3°C et 10°C.Le soleil a néanmoins rayonné sur la majorité de la Corée du Sud. Cependant, de faibles précipitations sont survenues sur l'île de Jeju, dans la matinée, ainsi que des chutes de neige dans la pointe sud-ouest du territoire.