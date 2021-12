Moon Jae-in qualifie l’Australie d’un véritable ami

Photo : KBS News

En visite d’Etat en Australie, le président sud-coréen Moon Jae-in s’est entretenu aujourd’hui avec le gouverneur général australien, David Hurley lors d'un déjeuner organisé par ce dernier à Canberra.A cette occasion, le numéro un sud-coréen a rappelé que l'Australie a été le deuxième pays au monde à envoyer ses troupes lors de la guerre de Corée et salué le sacrifice des 17 000 soldats australiens qui ont combattu pour défendre la liberté et la démocratie dans la péninsule coréenne. Et de souligner que « l'Australie est un véritable ami de la Corée du Sud, lui ayant apporté son aide lors des moments difficiles ».Dans son discours de bienvenue, Hurley a affirmé que la culture sud-coréenne est en train de s'imposer partout dans le monde, y compris en Australie. Et d'ajouter que ses concitoyens sont nombreux à être séduits par le film de Bong Jun-ho « Parasite » ou par la série Netflix « Squid Game ».Plus tard dans la journée, Moon rendra hommage aux soldats australiens tombés pendant la guerre de Corée en se recueillant devant le monument qui leur est dédié. Il accueillera ensuite des combattants survivants du conflit fratricide lors d'un dîner organisé en leur honneur.