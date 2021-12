L’engouement pour le NFT, aubaine ou leurre ?

Photo : KBS News

Le NFT émerge comme un nouveau mode d’investissement phare. L’acronyme de « non-fungible token » ou « jeton non fongible », en français, est une sorte d’actif virtuel en forme de fichiers numériques comme la photo ou la vidéo dont chacun possède son propre code d’identification unique.Cette nouvelle technologie attire bon nombre d’acteurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) grâce à son atout de reconnaître l’originalité. La startup NextIB, spécialisée dans les enchères immobilières en ligne, a récemment décidé de s’investir dans ce nouveau secteur qui, selon elle, dispose d’un immense potentiel.L’engouement, qui a commencé dans le milieu des jeux-vidéos, s’est désormais propagé dans différents domaines. Les photos et vidéos des vedettes ainsi que les biens immobiliers dans un espace virtuel sont en vente en format numérique. Le tout premier tweet publié par le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey a récemment été vendu à 2,9 millions de dollars. CryptoPunks, les avatars numériques créés en 2017, ont vu leurs prix s’élever en moyenne à plus de 100 millions de wons soit, 75 000 euros chacun.A en croire le président de l’Association coréenne des startups du blockchain, l’imagination a ouvert un nouveau marché où tout peut se vendre, rendant possibles les transactions quel que soit l’endroit.Cependant, certains se préoccupent de l’absence de législation en la matière, qui pourrait être à l’origine des différends autour de leurs propriétés. Le problème primordial réside dans son côté hautement spéculatif. Car il n’existe pas de repère pour anticiper l’évolution des prix, ni de plateforme d’échange officielle.Selon un universitaire, tout comme les monnaies virtuelles, les cours de ces jetons irréels peuvent dégringoler du jour au lendemain, voire même disparaître. Les experts conseillent au gouvernement d’élaborer un système nécessaire en plus de l’imposition qu’il envisage actuellement.