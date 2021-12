La BAD maintient ses prévisions de croissance sud-coréenne pour 2021 et 2022

Photo : YONHAP News

Le PIB sud-coréen devrait progresser de 4 % cette année et de 3,1 % en 2022, selon la Banque asiatique de développement (BAD). Une prévision inchangée par rapport à son pronostic de septembre dernier. L’institution, basée à Manille, a publié, hier, une actualisation de ses prévisions économiques régionales.Le ministère sud-coréen de l’Economie et des Finances explique cela par l’accroissement constant des exportations et des investissements en biens d’équipement.En revanche, la BAD a revu à la hausse ses prévisions d’inflation. Elle table sur un taux de 2,3 % en 2021 et 1,9 %, l’an prochain, soit 0,3 point de plus respectivement que sa dernière estimation. Pour le ministère, pendant le trimestre en cours, la consommation a augmenté, dopée par les assouplissements sanitaires. Et le cours du pétrole a lui aussi bondi.Par ailleurs, l’institution financière a abaissé de 0,1 point ses prévisions de croissance, à 7 % cette année et à 5,3 % en 2022, pour un total de 46 pays de la région. Le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne sont pas concernés.