Grippe aviaire : hausse des prix des volailles et des œufs

Photo : KBS News

Le prix des courses des sud-Coréens devraient encore augmenter à cause de la propagation de la grippe aviaire hautement pathogène. Une boîte de 30 œufs coûte en moyenne 6 200 wons ou 4,6 euros au détail, en progression de plus de 4 % sur un mois. Alors que leurs cours semblaient enfin se stabiliser à 5 000 wons ou 3,8 euros, après avoir bondi jusqu’à 7 600 wons, il commence à grimper, à nouveau.La maladie contagieuse, affectant les oiseaux domestiques, se diffuse rapidement dans le pays du Matin clair. 11 fermes de volailles contaminées ont été détectées en seulement un mois, y compris, dernièrement, une exploitation de poules pondeuses située à Cheonan, dans la province de Chungcheong du Sud.Cette épizootie déferle en effet dans plusieurs régions du monde. Depuis mai dernier, elle a touché une quarantaine de pays en Europe et en Asie, entraînant l’envolée des prix des produits alimentaires. L’indice mondial des cours de la volaille s’est accru de 11 % par rapport au début de l’année, tandis que celui de la viande a bondi de 16 % en glissement annuel pour atteindre un chiffre record en sept ans.Dans le pays du Matin clair, les principaux restaurants franchisés de poulet ont déjà augmenté le prix de leur plat ou prévoient de le faire.Alors que la grippe aviaire risque de se propager davantage, certains élevages restent encore négligents sur les mesures de prévention notamment la stérilisation. Le gouvernement a appelé au respect de la directive sanitaire en avertissant les aviculteurs récalcitrants des risques qu’ils encourent : une amende ou une réduction de la subvention de l’Etat.